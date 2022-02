Rick & Morty Tome 12

Rick et Morty pour toujours et à jamais, Rick et Morty sur tous les fronts, Rick et Morty parcourant l'univers ! Sauf que Morty en a sacrément marre d'être en danger, et lorsque l'infâme Peacock Jones le kidnappe, c'en est trop. Son génie de grand-père parviendra-t-il à le protéger grâce à une armure surpuissante ? Oui ! Est-ce que ça va mal tourner ? Evidemment ! Et le multivers ne sera plus jamais le même... La série phare enfin en BD ! Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme. Kyle Starks, nommé aux Eisner Awards, s'associe à Terry Blas pour offrir à la série un final en apothéose. " Lire le comics, c'est comme avoir un épisode bonus... La série Rick & Morty a de quoi être fière ! " Uproxx " Ce comics est un délice ! " Adventures in Poor Taste