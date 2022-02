Découvrez la véritable histoire du Père Noël ! Le secrétaire du Père Noël nous ouvre les coulisses de la plus grande boîte aux lettres de la Terre et nous livre ses plus beaux trésors. Compagnon bonhomme des rêves secrets de l'enfance, le Père Noël fait encore planer son mystère sur les nuits enchantées de décembre. Il existe depuis toujours et, pourtant, son visage familier et sa ronde silhouette renferment bien des secrets... Jean-Pierre Guéno retrace l'histoire magique de Noël sous le regard d'un personnage inédit : le fidèle secrétaire du Père Noël ! De l'Europe d'antan au monde moderne, le Père Noël a beaucoup voyagé. Figure mythique de notre imaginaire, il symbolise de nombreuses valeurs : publicitaires, sociales, humanitaires... Traîné d'une icône à l'autre, il a été renié par l'Eglise, utilisé par les parents en quête de quiétude ou dévoyé par les plus avides ; mais il reste surtout le Père rassurant et bienveillant de tous ceux qui ont su garder leur âme d'enfant. Témoin de cette histoire fabuleuse, son secrétaire transcrit de sa plus belle écriture les tribulations cachées de ce personnage ambigu. Il témoigne de toute l'épopée littéraire et sociale des facteurs de La Poste qui ont mis au service du Père Noël des plumes généreuses et impliquées, comme celle de Françoise Dolto. Il illustre ainsi d'archives inédites et colorées l'itinéraire de cette amitié qui unit toujours La Poste au Père Noël et fait vivre son Secrétariat. Florilège des plus belles lettres au Père Noël, ce livre est un éloge à la magie de l'enfance, à l'attente fébrile et impatiente de Noël. Il vous transportera dans l'émotion des plus grandes aventures.