Tout se transforme ! Comment marche l'évolution

Un livre ludique et pédagogique qui permettra aux plus jeunes d'appréhender l'évolution et l'importance de nos cellules grâce à des explications simples et précises. Notre Terre est peuplée de milliards d'humains, de mammifère, de reptiles, de poissons... mais ce n'était pas le cas autrefois. Avant, il y avait des dinosaures et des animaux géants. Alors qu'estce qui a changé ? Pourquoi les êtres vivants d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ceux d'hier ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu ne ressembles pas à ton voisin ?