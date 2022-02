Tom Brady, mes secrets d'entraînement. La méthode TB12

" Ce livre propose de nouvelles méthodes d'entraînement qui peuvent profiter à toute personne déterminée, ouverte d'esprit et disciplinée. Mon programme m'a permis de performer pendant de nombreuses années de compétition sportive, mais, tout aussi important, il m'a permis de vivre une vie remplie, dynamique et énergique en dehors du terrain. Je partage avec vous ces principes pleins de bon sens afin de repenser la façon dont nous nous exerçons physiquement, nous nous entraînons et nous vivons, pour atteindre notre plein potentiel. " Tom Brady La Méthode TB12 : Tom Brady explique et détaille sa méthode d'entraînement innovante de conditionnement physique et de bien-être qui le maintient au sommet de la NFL à l'âge de 44 ans, un âge où la plupart des joueurs sont à la retraite. Il nous explique les principes et les philosophies de la "pliabilité" , un concept de remise en forme qui change de paradigme et qui se concentre sur une façon plus naturelle et plus saine de faire de l'exercice, de s'entraîner, et de vivre. Remplie de leçons tirées du programme d'entraînement de Brady, la Méthode TB12 fournit des conseils étape par étape sur la façon de développer et de maintenir ses performances, tout en réduisant considérablement les risques de blessures. Ce manuel illustré et très visuel propose également des approches plus efficaces de la force et du conditionnement fonctionnels, une bonne hydratation, une supplémentation, une forme cognitive, un sommeil réparateur et des recettes nutritives et faciles à exécuter pour aider les lecteurs à faire le plein et à récupérer. Brady croit fermement que l'approche TB12 lui a permis de rester compétitif tout en prolongeant sa carrière, et qu'elle peut permettre à n'importe quel athlète, homme ou femme, dans n'importe quel sport et à n'importe quel niveau, d'atteindre ses pics de performances et de faire ce qu'il aime, mieux et pour longtemps.