Guy Next Door. Troubles #1

Le quotidien de Lily oscille entre la fac, son boulot de serveuse et ses amis. Pas de place pour les erreurs ou les complications. Elle est décidée à se construire un avenir pour laisser derrière elle un passé trop sombre. Alors quand on lui propose une mission de traductrice pour un auteur de romance, elle saute sur l'occasion. Sa vie est sur des rails. Seule ombre au tableau : son voisin d'en face, Raphaël, un connard arrogant et un peu trop sexy. Fêtard, fils à papa, et provocateur, il l'insupporte. Et la trouble. Mais qui est vraiment Raphaël ? Lily devrait le savoir, les apparences sont parfois trompeuses. Et la distance qui sépare l'amour de la haine est souvent mince... Un jeu du chat et de la souris s'engage entre Lily et Raphaël. Qui en sortira vainqueur ? Une romance pétillante et surprenante, entre faux semblants et quiproquos.