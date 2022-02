L'Allergie d'une Furie. Bureau Fédéral de la Magie #4

Malheur ! Tout le monde tousse en ville ! Et éternue ! La faute à une vague d'allergies... Des allergies ? Peut-être, mais des allergies mortelles. Impossible que cette maladie soit d'origine naturelle. C'est une mission pour moi, l'Agent Fury ! D'autant que le Festival Annuel du Fromage approche. C'est une institution pour Chipping Cheddar, et le terrain de jeu idéal pour un démon qui a décidé de décimer toute la ville. Et comme si ça ne suffisait pas, de nouveaux voisins se sont installés dans l'impasse Munster, et ma mère ne voit pas ça d'un très bon oeil, sans parler de ma grand-mère ! Une seule solution : accepter ce que je suis, et utiliser ma magie pour éviter une catastrophe. Catastrophe, vous avez dit ? Ca pourrait être mon deuxième prénom. Heureusement, je suis toujours prête à relever de nouveau défis, surtout si le shérif Fox est à mes côtés.