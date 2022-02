Sois à moi!. NOLA Heart #1

Shaelyn a fui sa ville natale, La Nouvelle-Orléans, il y a douze ans et s'est juré de ne jamais regarder en arrière. Mais la vie en décide autrement. Obligée d'y retourner pour raisons familiales, elle est bien décidée à ne pas prendre racine. Elle a un plan en 3 parties pour éviter de s'attarder : 1/ Faire en sorte que sa grand-mère excentrique aille mieux, 2/ Donner un coup de main à sa cousine, 3/ Eviter Brady. Un plan Infaillible ? Pas si sûr... Quand elle croise la route de Brady, son ex-petit ami du lycée, son plan vole en éclats. C'est à cause de lui qu'elle est partie et elle l'a rayé de sa vie. Alors pourquoi est-ce qu'elle a envie de l'embrasser ? Pourquoi est-ce qu'il la trouble autant ? C'était quoi le plan, déjà ? Brady est à deux doigts d'être promu sergent de police à La Nouvelle-Orléans. Il est prêt à tout pour y parvenir. Les fêtes, les coups d'un soir, les écarts de conduite, c'est fini. Il a laissé tout ça derrière lui. Son avenir est tout tracé. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit ! Quand il recroise Shaelyn après toutes ces années, son monde est bouleversé. Pourquoi est-ce qu'il a autant envie d'elle ? Sauront-ils oublier le passer et réécrire un avenir ensemble ?