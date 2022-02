Rebel Heart. The Hating Game #1

Le père de Rose a été assassiné quand elle avait seize ans. Seul indice sur les lieux du crime : un flyer. Un ridicule flyer. Traumatisée par ce drame, Rose a tout fait pour se reconstruire. Elle s'efforce de laisser le passé sombre là où il est, et lutte pour avancer un pas après l'autre dans l'océan de sa vie. Plus jamais on ne la fera souffrir. Plus jamais on ne l'atteindra. Elle a cadenassé son coeur et se protège derrière une carapace épaisse. Le décès de sa grand-mère la ramène à Londres, là où elle a vécu les pires horreurs. Décidée à en terminer très vite avec tout ça, elle ne pensait pas tomber sur lui. Kane. Bad boy aux iris océan, dont les mauvaises manières n'ont d'égal que son tempérament explosif. Kane, celui qui lui a brisé le coeur, celui qu'elle déteste. Kane, toujours aussi ténébreux et dangereux. Kane, à la réputation douteuse. Le passé, c'est le passé, n'est-ce pas ? Mais quand elle est invitée à une soirée de combats illégaux de free fight, elle sait que ce n'est pas vrai. Que parfois, on ne guérit jamais du passé. Car il est là, sur le ring. Et il la veut. Et elle le veut aussi. Peut-elle lui faire confiance ? Est-il qui il prétend être ? Entre amour, passion et dangers, plongez dans The Hating Game !