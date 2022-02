Au-delà des roses et des lunes

Jeanne reçoit un message en pleine nuit lui murmurant de partir à l'aventure d'elle-même, pendant que d'autres font dix fois le tour de la Terre pour se trouver. Elle va cheminer toute une lunaison, à l'aide de son baluchon sur l'épaule en prenant juste au départ un aller pour l'Italie, en quête d'un signe, puis d'un autre, d'une voie, puis d'une autre. Elle fait sept belles rencontres, des femmes mythiques qui évoquent des femmes de renom reconnues dans leur Etre. Elles prônent toutes des valeurs humanistes, partagent des offrandes symboliques avec Jeanne qui s'enrichit de chaque rencontre. Que va-t-elle rencontrer au cours de ce périple initiatique aux détours de différentes contrées ? Entre mythe et réalité, espérance et croyance dans le secret de ses valeurs et de sa foi, elle aime, et habille son coeur des étoiles dans la robe de sa féminité. L'éveil de Jeanne met en exergue son voyage intérieur, dans l'alliance du visible à l'invisible où la lumière s'allume et fait grandir l'âme.