L'oeuvre de Christopher Nolan

S'il y a un cinéaste dont on ne peut s'empêcher de parler, en bien comme en mal, depuis presque vingt ans, c'est bien Christopher Nolan. Ses visions conciliant le fantastique et le scientifique, ses collaborations avec des acteurs de renom, et sa volonté de conférer une identité artistique et intellectuelle aux blockbusters hollywoodiens ont fait de lui un réalisateur incontournable. Pourtant, Nolan demeure un individu secret, n'exprimant que peu ses passions en dehors de ses longs-métrages. Dans cet ouvrage, le docteur en études culturelles Guillaume Labrude part à la découverte de l'homme derrière l'oeuvre, en retraçant son parcours et en décortiquant ses films. De son rapport au temps et à l'espace à sa volonté de rendre hommage au cinéma qui l'a forgé, en passant bien sûr par sa relation particulière avec Hollywood et sa capacité d'adaptation, tous les éléments propres au réalisateur sont ici révélés.