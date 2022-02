Les routines discursives dans le discours scientifique oral et écrit

Nous utilisons fréquemment, dans la vie quotidienne, des formules routinières, tellement banales et automatiques que nous ne les remarquons même plus. Ce type d'automatismes se retrouve aussi dans des genres de discours moins spontanés, tels les articles de recherche, les thèses ou encore dans les formes de communication orale ou mixtes propres aux chercheurs. Les routines servent par exemple, à revendiquer un héritage ou une filiation, à se démarquer du point de vue d'autrui, à attirer l'attention sur un point de son exposé ou de sa démonstration, à renvoyer à un autre point de son texte, ou à une source externe, etc. Le présent ouvrage, qui fonde ses analyses sur des bases de données et des corpus électroniques développés dans plusieurs projets de grande envergure, fournit un socle empirique solide aux recherches présentées. Il vise à permettre l'identification et la modélisation des routines du discours scientifique, objets linguistiques encore peu traités par la linguistique outillée.