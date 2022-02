Charles, 1943

Une plongée dans le quotidien d'un enfant résistant ! 1943. Charles a 12 ans et vit avec sa famille au Jardin des Plantes de Paris, où travaille son père. Cela fait déjà trois ans que l'armée allemande occupe la ville, toujours prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, et à force de devoir côtoyer les Allemands, Charles a appris quelques-uns de leurs secrets... notamment ceux d'un habitué du Jardin, le colonel Kruger. Alors quand l'occasion se présente d'utiliser ce qu'il sait pour aider la Résistance, le garçon n'hésite pas ! Une mission à la fois, en secret et avec l'aide de la mystérieuse Solange, Charles participe à sa hauteur au destin de son pays...