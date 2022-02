Pourquoi la Seconde Guerre mondiale ?

L'historien Pierre Grosser aborde les origines de la Seconde Guerre mondiale à la lumière de l'historiographie et des plus récentes recherches sur ce problème, dans cet ouvrage synthétique et sans équivalent. Aux origines de la Seconde Guerre Les origines de la Seconde Guerre mondiale continuent de faire l'objet de travaux qui confirment, affinent ou modifient notre manière de comprendre le plus grand conflit de l'Histoire. Cet essai insiste sur les conditions qui ont permis qu'une nouvelle guerre éclate, et sur les politiques des grandes puissances. Il met également l'accent sur les controverses et montre comment la recherche a remis en cause certaines interprétations traditionnelles. Bien connaître les travaux des chercheurs permet en effet de prendre du recul sur les " leçons " qui ont été tirées de la marche à la guerre, mais aussi de réfléchir à la manière dont l'histoire se fait. Pierre Grosser présenter certains chantiers ouverts dans cette recherche, en replaçant la crise mondiale des années 1930 dans l'horizon géographique le plus large. Première édition : Complexe, 1999.