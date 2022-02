Dans une boîte joliment décorée arrive un jour une surprise pleine de vie : un hamster ! Ou plutôt, une hamster, aussitôt baptisée Hamster Dame. L'enfant la suit tandis qu'elle se nourrit, fait sa toilette, s'exerce à toute vitesse dans sa roue, interagit en secret avec les jouets... et la cherche quand soudain, elle a disparu. Hamster Dame, où es-tu ? Après celui de ses chats, Sushi et Maki, puis celui de son lapin, Mio, Olivia Cosneau dresse le portrait coloré d'un nouvel animal familier des petits. La lecture est ludique et interactive grâce au jeu des rabats, qui ménage un temps d'arrêt dans la narration et une surprise à chaque page.