Nika, Lotte, Blette !

Nika est fan de métal, de jeux vidéo et d'action. Lotte, elle, en plus d'être super intelligente, est une golfeuse hors pair. Blette, enfin, adore collectionner des objets en tout genre, cultive un look d'enfer et est une fine stratège dans l'art de la bataille de boules de neige. Elles habitent dans une petite ville, perdue au fin fond d'une vallée, qui est aussi animée qu'une maison de retraite un dimanche soir. Heureusement, les trois meilleures copines redoublent d'imagination pour se trouver des occupations... notamment quand ça implique de faire une grosse bêtise ou d'embêter cette tête-à-claque de Karl. Embarquez-vous pour Teckelville, et suivez les aventures (extra-)ordinaires de trois filles dans le vent !