S'en fout la mort

Octobre 2001, un mois après la chute des Twin Towers. Nous sommes en Guinée, bien loin de New York. Géant n'a qu'une seule obsession : sortir les enfants des rues de Conakry d'une misère qu'il a lui-même connue en réunissant suffisamment d'argent pour construire des orphelinats. Pour y parvenir, il est prêt à tout, y compris à accepter certaines compromissions auxquelles, son entreprise de fabrication de pirogues et de transport maritime de personnes, se prête bien. C'est ainsi qu'il se retrouve à embarquer sur une pirogue de grande taille huit personnes, toutes prêtes à payer cher pour quitter la Guinée... Sur ce bateau de fortune, saura-t-il concilier l'humanisme de ses objectifs avec les idées bien divergentes de ses passagers, entre le leader communiste déchu et rejeté par ses anciens alliés Chinois, l'homme rongé par l'obsession d'un Islam intransigeant, ceux portés par des croyances animistes ou encore les petits chapardeurs qui ne croient, eux, à rien ?