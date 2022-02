Ses parents aiment Moon comme il est, tout emberlificoté. Il aime faire des papillons avec ses mains, ou caresser les joues des autres enfants. Mais les autres enfants, eux, n'aiment pas ça... Et à l'école, Moon est tout seul sur son banc. Un jour, il prend le sentier de la forêt. Sur le chemin, personne ne le regarde, il se sent bien... Soudain, Moon entend des cris : là-bas, au milieu du ruisseau, une petite fille est en danger ! Moon étire ses longs bras et réussit à la sauver. Elle devient son amie ; grâce à elle, ses noeuds se desserrent un peu...