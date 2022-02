Le livre de la jungle

Mowgli, la "grenouille" , un bébé perdu dans la jungle lors d'une attaque du lâche Shere Khan, est recueilli par une meute de loups. Passant son enfance parmi les animaux, il apprend la loi de la jungle avec l'ours Baloo, la panthère Bagheera et sa mère-louve Rashka qui l'a arraché aux griffes de Shere Khan. Dans ce milieu hostile, la vie est une lutte, et il doit affronter de nombreux ennemis. Le peuple des singes, d'abord, qui le kidnappe par les airs après une dispute avec Baloo, et dont il sera sauvé grâce à une alliance avec le grand serpent Kaa... Et surtout, le vieux tigre boiteux et revanchard qui a juré sa perte, depuis son humiliation par les loups. Mais Mowgli saura, avec ses amis, faire preuve d'ingéniosité !