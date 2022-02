Un léger goût de mangue

Un matin, un truc, un bidule, un machin, ENORME et non identifié, tombe du ciel, au pays des papillons. Les villageois ailés s'approchent. Les adultes sont unanimes : c'est sûrement un gros problème dont il faut absolument se débarrasser. Chacun donne son avis - les savants, qui n'ont pas de moteur assez puissant pour le tracter, le grand chef des armées, qui veut le faire exploser, le philosophe qui interroge : mais quelle est sa raison d'être ? Arrive alors une petite fille, qui enfonce son doigt dedans et annonce : "Mmm... Ca a un goût de miel ! " Hein ?? Comment ça ? Et maintenant, tout le monde veut y goûter. Mangue, banane, pastèque... à nouveau, les points de vue diffèrent. Et à la fin, du gros problème, il ne restera que des miettes... grâce aux enfants !