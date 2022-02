A la suite d'une catastrophe planétaire, presque toute vie sur Terre a été exterminée. En lisière de village, une famille s'est réfugiée dans le sous-sol de son ancienne maison, où elle vit désormais. Il y a le père, un homme inflexible et pieux ; la mère, patiente et soumise ; et les deux filles, Leslie et Amy, qui n'ont presque plus de souvenirs de la couleur du ciel. Accoutumées à cette existence confinée, elles apprennent les rudiments scolaires auprès de leurs parents, rêvent de princes charmants. Et du jour où elles pourront sortir. Le père est le seul à s'aventurer dehors - avec un masque - pour cultiver les légumes de la serre. Dès que le monde d'En-Haut sera redevenu vivable, on remontera, promet-il. Cependant, à mesure que les filles grandissent, le doute s'installe. Arrivera-t-il, ce jour tant espéré ?