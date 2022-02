La Croisière du Tricentenaire. Le Havre-Antilles-Guyane, octobre 1935-mars 1936 Construction d’une fiction transatlantique

D'octobre 1935 à mars 1936, les "âvieilles coloniesâ" d'Amérique commémorent les trois cents ans de leur rattachement à la France. Dans la construction de l'imaginaire impérialiste, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane apparaissent comme les symboles d'une assimilation réussie, des modèles à suivre pour les "ânouvelles coloniesâ" en cours d'éducation. Les fêtes du Tricentenaire, véritable exposition colonialeA répartie dans l'empire, en sont l'expression triomphante. Cet ouvrage aborde la lecture de cette exposition coloniale sous un angle inédit, peu connuA : celui de sa croisière maritime. Celle-ci constitue pourtant la pièce maîtresse du récit, son fil conducteur. Voici mis à jour les enjeux et les stratégies de communication de cette fiction transatlantique, et de la diffusion d'un imaginaire antillais féerique, façonnant des stéréotypes de l'Autre à la portée fantasmagorique et idéologique.