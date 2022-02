L'Homme de Corée

L'auteur de ce copieux roman historique a consacré un temps considérable en recherches pour narrer les aventures extraordinaires - et imaginaires - du Coréen qui aurait servi de modèle à Pierre Paul Rubens pour son dessin "A L'homme en vêtements coréensA ", conservé au Paul Getty Museum de Los Angeles. Jeon Kyeong Il saisit cette occasion pour imaginer toutes sortes d'aventures, au fil d'un trajet tumultueux qui mène son héros de la Corée aux Pays-Bas en passant par la Chine et l'Indonésie. Ce voyage est motivé par l'invasion de la Corée par le Japon, sept années de ravages qui demeurent un traumatisme quatre siècles plus tard. Le héros part vers l'Ouest, à la recherche d'une arme qui permettrait enfin à son pays de se défendre efficacement. La suite est une succession très vivante de romances - un grand amour en Hollande -, de coups d'épée, de trahisons, pièges et autres rencontres avec des peuples inattendus, d'Histoire et d'histoiresA : le roman historique dans toute sa splendeurA !