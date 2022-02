La Franc-maçonnerie dans les colonies. De l'Atlantique à la mer de Chine (XVIIIe-XXe siècle)

Dès la fin des années 1730, la sociabilité maçonnique s'impose comme un fait culturel et social majeur dans les colonies françaises et anglaises, au point de résister aux révolutions, puis de réussir à se recentrer au gré de la recomposition des politiques coloniales des XIXe et XXe siècles. Pourquoi et comment les loges maçonniques parvinrent-elles à se diffuser dans les colonies au XVIIIe siècle ? Quel rôle la franc-maçonnerie a-t-elle occupé dans les projets coloniaux que bâtirent les grandes puissances européennes au XIXe siècle ? A quelles difficultés et à quelles négociations nécessaires cette sociabilité née au siècle des Lumières en Europe fut-elle confrontée dans les sociétés coloniales jusqu'aux années 1930 ? C'est à ces questions qu'essaie de répondre cet ouvrage, à travers un voyage qui mènera le lecteur des loges de l'Atlantique à celles de la Chine en passant par les Indes orientales et le Protectorat espagnol du Maroc.