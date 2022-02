James Bond, les répliques qui tuent

" Bond. James Bond. " Cette réplique culte du septième art a contribué à faire de 007 une figure incontournable de l'espionnage et le digne ambassadeur d'un certain flegme britannique. Les tirades mémorables qui fusent au fil des scènes sont l'un des ingrédients du succès et l'une des particularités scénaristiques de la série de films James Bond. En effet, qu'elles soient humoristiques, cinglantes, menaçantes ou légères, les répliques y font souvent mouche depuis James Bond contre Dr No jusqu'à Mourir peut attendre. Chaque protagoniste, de Blofeld à Goldfinger en passant par Moneypenny et Q, y va de son trait d'esprit ! Retrouvez-en le florilège richement illustré dans cet ouvrage. Attention, ce livre contient des répliques qui tuent ! James Nolan est l'auteur de plusieurs essais et articles sur le cinéma, publiés dans de nombreux ouvrages, parmi lesquels 1001 Movies You Must See Before You Die, 1001 Comics You Must Read Before You Die et The Greatest Movies You'll Never See. Simon Ward est un écrivain de fiction et de non-fiction. Il signe également plusieurs ouvrages sur des films de science-fiction américains et britanniques (Aliens, Independence Day, Moon) mais aussi coréens (Snowpiercer, Okja).