Fables et légendes japonaises Tome 2 : Fables et légendes japonaises, les créatures fantastiques

Les esprits et autres monstres légendaires qui peuplent le pays du Soleil-Levant sont à l'origine de nombreux récits intemporels. Ces histoires, drôles ou tendres, nous transmettent des leçons de vertu. Partez à la rencontre de ces créatures espiègles et débonnaires qui sillonnent l'archipel : tanuki, renards, kappa, géants, tengu et tant d'autres héros, qui croisent nos routes le temps d'une fable, ou d'une vie. Une lecture pour tous ! Ippei Otsuka, auteur du premier volume de Fables et légendes japonaises, a déjà publié Le Conte de la Princesse Kaguya, adaptation du célèbre conte japonais. Keiko Ichiguchi (1966-) remporte en 1988 le prix jeunes talents Shogakukan. Depuis, elle publie mangas (Peach ! , Blue, 1945), essais (Pourquoi les Japonais ont les yeux bridés) et a lancé une revue (L'Hymne aux filles).