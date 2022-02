Le Terrible Seigneur des ténèbres T2

Par l'autrice du Château de Hurle et d'Aya et la Sorcière, Diana Wynne JONES ? ! Rien ne va plus. Alors que les touristes débarquent par vagues entières dans le monde de Derk, les Pèlerinages se voient un à un ruinés par d'étranges phénomènes. Au coeur des machinations, mensonges et trahisons, la famille du Seigneur des ténèbres a du plomb dans l'aile. Dans l'oeil du cyclone, elle devra se débattre et faire preuve de courage et d'abnégation pour jouer son rôle et sur vivre au sein du chaos. Il est temps pour griffons et humains, sorciers et voleurs de faire face aux terribles Pèlerins et de se libérer tant bien que mal de l'emprise de M. Chesney, l'abominable homme d'affaires. La conclusion renversante de leur épopée est sur le point de commencer ? ! Autrice acclamée de littérature fantastique, Diana Wynne JONES (1934-2011) a remporté de nombreux prix, notamment le Guardian Children's Fiction Prize et deux Mythopoeic Fantasy Awards. Elle est plus connue pour ses séries Chrestomanci, L'Odyssée DaleMark et, bien entendu, pour sa trilogie de Hurle.