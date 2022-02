De l'entrepreneur à l'entrepreneuring. Vers une approche processuelle et critique

Cet ouvrage propose au lecteur de dresser un bilan des dernières recherches et débats menés en entrepreneuriat, discipline qui connaît d'importantes évolutions épistémologiques, théoriques, méthodologiques et praxéologiques depuis une trentaine d'années. Le déplacement des centres d'intérêt de l'entrepreneur (et de la création d'entreprise) vers le processus entrepreneurial s'est traduit par l'affirmation de nouvelles questions et l'émergence de nouveaux objets de recherche et courants de recherche (autour de la perspective processuelle et critique). L'ambition de l'ouvrage est précisément de fournir des clés conceptuelles et théoriques afin de partager une connaissance récente sur les approches et modèles mais aussi sur les démarches et outils développés dans la recherche francophone en entrepreneuriat.