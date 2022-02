Nature humaine et management. Rôles et postures fondamentaux du manager

Cet ouvrage, fruit de recherches-actions de plus de 30 ans, a l'ambition d'être l'un des plus complets concernant le métier et la nécessaire consistance personnelle des managers. Il s'agit d'abord de positionner le management, non pas comme une vulgaire et dérisoire technique, mais comme une nécessité vitale au service du bien commun ; puis, dans un second temps de montrer que la nature humaine en appelle à beaucoup de nuances pour obtenir une coopération solide et durable. Sur ces bases, il devient alors possible de préconiser, de manière très approfondie et illustrée, des rôles et des postures adéquats, à même de faire la synthèse entre les dimensions humaines, organisationnelles, économiques et stratégiques, qui font la vie réelle des organisations et leur succès.