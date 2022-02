Dictionnaire inattendu des Grandes Ecoles

Depuis la Révolution française, les Grandes Ecoles ont été des acteurs majeurs de l'enseignement supérieur français et ont formé une part non négligeable des dirigeants des organisations publiques et des entreprises privées. Pour chaque thème, de "Alma Mater" à "Zoés" , les auteurs citent des actes posés par les Grandes Ecoles et se réfèrent à des femmes et des hommes scientifiques, industriels, militaires, religieux. Sans éviter les sujets délicats (élitisme, réformes, bizutages par exemple), les auteurs décrivent avec verve et humour un monde méconnu et en partagent les petites et la grande histoire. Chaque lecteur est ainsi invité, en fonction de son propre recul, à se faire une idée des forces des grandes écoles, de leurs contradictions et surtout de leurs valeurs pour l'avenir.