Marketing et communication politique

Chaque élection attire le regard des citoyens sur la communication politique. Celle-ci est détestée par les uns, idolâtrée par les autres, mais aujourd'hui incontournable dans le jeu électoral de nos démocraties. Cet état de fait engendre la nécessité de réfléchir, de penser la communication politique en s'interrogeant sur sa conception, sa mise en oeuvre, son efficacité. Orientée vers la recherche académique, cette troisième édition est enrichie de 3 nouveaux chapitres portant sur l'histoire des idées politiques, sur la communication gouvernementale pendant la crise Covid et sur l'orientation environnementale des démocraties. Elle a pour vocation d'offrir une grille de lecture pluridisciplinaire des grands rendez-vous électoraux qui jalonnent la vie des démocraties. En analysant les outils du marketing et de la communication politique, elle permet d'apprécier plus précisément les stratégies adoptées par les différents acteurs de la compétition électorale. Rédigé par des enseignants-chercheurs spécialistes du domaine, ce livre allie pédagogie et académisme. Il représente un décryptage indispensable du monde politique à l'usage de tout communicant, voire de tout citoyen.