Les acteurs responsables de l'économie organisée de marché

Ce livre est le fruit de cinquante ans de recherches menées à Paris Dauphine, université dédiée lors de sa création aux sciences de l'organisation et de la décision. Son propos originel est de souligner l'importance cruciale en économie du couple fondateur associant les organisations et les marchés. L'auteur partage en sept étapes l'évolution de sa connaissance et de sa conception de l'économie organisée de marché. Il explore les grandes notions économiques : organisation et marché, rôle du système financier, financiarisation des marchés, la révolution numérique, etc. jusqu'à l'impact de la crise sanitaire.