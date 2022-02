Réfléchir. De l'importance de la tâche réflexive en sciences de gestion

La carrière d'enseignant-chercheur de l'auteur couvre la naissance puis le développement des sciences de gestion. Il présente ici son parcours et partage ses connaissances et ces convictions. Ce texte est donc un plaidoyer fondé sur l'argument de cet essai : réfléchir. La déclinaison de cet argument est difficile tant l'idéologie dominante valorise le résultat - essentiellement financier (le tropisme de l'enseignement de gestion, des attentes des étudiants, des décideurs) et proposer autre chose qu'un apprentissage de la débrouillardise qui en réduit la focale de façon majeure.