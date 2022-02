Comptabilités : l'empire des nombres

Cet essai est une contribution à une réflexion à laquelle l'auteur souhaite associer le lecteur afin que chacun puisse l'approfondir en suivant sa propre voie. Cette réflexion porte sur un phénomène fascinant et essentiel : la conquête du monde par les nombres avec pour exemple la comptabilité, le contrôle de gestion et l'audit, soit la comptabilité au sens large. L'auteur porte un regard critique mais non négatif sur la comptabilité dans le but de mieux l'utiliser et lui donner les moyens de nouveaux développements. Car le monde ne serait pas ce qu'il est sans la comptabilité. Elle a été un levier de transformation des entreprises et plus largement de la société. Elle a instrumenté une liberté qui ne va pas sans responsabilité, c'est-à-dire sans obligation de répondre de ses actes. L'outil n'est pas neutre.