Crise de la connaissance et connaissance de la crise. Les points de vue du Conservatoire National des Arts et Métiers

La crise de la Covid-19 est l'occasion d'une extraordinaire production de connaissances et d'apprentissages en de multiples domaines (santé, économie, gestion, psychologie, épidémiologie, décisions politiques, administration publique, philosophie, etc.), autant que d'une singulière critique de ces connaissances et apprentissages (complotisme, populisme, controverses scientifiques épiques, conflits de normes, bureaucratie, etc.). De part son corps professoral pluridisciplinaire dont le champ d'étude couvre les sciences humaines et sociales jusqu'à celles de l'ingénieur, dont la vocation est la diffusion vers la Société de la culture scientifique et technique, le Conservatoire National des Arts et Métiers est un cas unique. Il est sans doute seul en mesure de proposer un ouvrage pluridisciplinaire sur les connaissances majeures créées en de multiples domaines en lien avec la crise pandémique, sur les critiques dont elles ont fait l'objet et sur leur utilité dans les processus de résilience qui s'annoncent. Une quarantaine de connaissances majeures font ainsi chacune l'objet dans l'ouvrage d'un chapitre en trois temps - descriptif, explicatif et prescriptif - rédigé par ses experts. Les chapitres seront organisées en quatre parties correspond au quatre grands domaines de connaissances ainsi explorés : -santé et science ; -économie, management et Société ; -décision politique, Démocratie et citoyenneté ; -culture, éducation et développement durable.