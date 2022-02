Le sens au travail. Enjeux de gestion et de société

Nombreux sont les indicateurs qui alertent à la fois sur la dégradation du sens du travail et sur l'importance que les individus lui accordent aujourd'hui. Aucune organisation, privée ou publique, ne peut les ignorer. L'enjeu est de taille pour les entreprises : offrir un travail et un cadre permettant aux individus de s'exprimer et s'épanouir pleinement, sous peine d'avoir des difficultés à recruter ou fidéliser et des retombées sur la performance. Pour les individus, la question du sens peut orienter les choix professionnels vers des statuts en cohérence avec les aspirations personnelles. Cet ouvrage est le fruit d'une réflexion collective menée par les chercheurs de l'équipe de recherche Ressources Humaines - MRM de l'Université de Montpellier. Il vise non seulement à présenter des résultats issus de leurs travaux de recherche portant sur des terrains variés, mobilisant des concepts novateurs et validés par la science, mais aussi à susciter une prise de conscience, une réflexion, ou des débats au sein des organisations. L'ouvrage fait le point sur les enquêtes récentes liées au sens du travail, et fournit des indicateurs et des grilles d'analyse utiles aux acteurs (dirigeants, salariés, demandeurs d'emploi, consultants...).