Le Guide Stephen King

Qui est Stephen King ? Quels sont ses chefs-d'oeuvre à lire et à relire et ses ouvrages moins connus qui mériteraient de l'être plus ? Quelles sont les adaptations les plus réussies et celles qu'il vaut mieux éviter aujourd'hui ? Infos, anecdotes, conseils... Yannick Chazareng vous propose de faire le point sur le maître du fantastique !