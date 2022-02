PORSCHE 911 - L'anthologie

Encore un livre sur la 911 ? Sans doute, mais celui-ci a l'ambition d'aborder le sujet de manière inédite, puisqu'il est présenté sous la forme d'un journal qui démarre en 1963 pour continuer jusqu'à nos jours. Au fil de cette chronologie, apparaissent toutes les versions de la Porsche 911, toutes les motorisations, les carrosseries uniques et les voitures de production, les séries spéciales et les modèles de compétition, et même les exemplaires sublimés par la main d'un artiste. Chaque grande série fait l'objet d'un zoom sur un modèle particulièrement recommandable aux collectionneurs. Cette présentation met en avant tous les designers qui se sont succédé à la tête des studios et qui ont joué un rôle décisif dans l'écriture de la légende de la 911.