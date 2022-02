Psychosomatique et sophrologie

Une étude approfondie de la somatisation Concernant des pathologies corporelles liées à des facteurs émotionnels et affectifs, le terme "psychosomatique" désigne aussi des pratiques thérapeutiques qui s'adressent à la globalité psycho-physique d'une personne malade. Surtout appuyé sur des assises psychanalytiques, le mouvement psychosomaticien a connu un essor important dès la première moitié du XXe siècle. Le présent essai se propose d'abord d'examiner les notions et les thèmes introduits par ce courant de pensée. Sur la base d'une longue pratique sophrologique et d'une observation phénoménologique du corps et du temps, il s'oriente ensuite vers une approche existentielle des troubles psychocorporels et vers une pensée libérée de tout a priori dualiste. Fondée sur une parole ouverte et sur la totalité concrète des êtres humains en présence, la relation d'aide en sophrologie prend ici tout son sens et toute son ampleur.