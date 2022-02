Napoléon III révélé. La réhabilitation d'un empereur

Un livre pour rétablir la vérité historique Malgré les ouvrages d'historiens et en dépit des nombreux travaux universitaires objectifs édités depuis ces vingt dernières années, la période incluant la Deuxième République de Louis-Napoléon Bonaparte et celle du Second Empire de Napoléon III reste, au mieux méconnue, voire totalement oubliée par les plus jeunes, souvent marquée par la "légende noire" pour les plus nombreux. Si le travail de réhabilitation est aujourd'hui établi, la diffusion reste à faire pour modifier l'image et rétablir la vérité historique. Face à cette histoire calomniée et salie, il a donc semblé nécessaire de se limiter aux points principaux - les plus souvent retenus par nos concitoyens (et trop souvent objets des critiques les plus acerbes ayant voué l'Empereur, l'Impératrice, voire le Prince impérial aux gémonies pour des générations) : les jeunes années et l'accession au pouvoir par un coup d'Etat, quelques campagnes et guerres ayant particulièrement fait l'objet de débats ou de controverses, la chute entraînant celle de l'Empire par la défaite de Sedan et, après 1870, le dénigrement systématique qui se poursuivit sous la Troisième République.