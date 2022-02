De Mondovi à Rivoli, la première campagne d'Italie, avril 1796 à janvier 1797. Une Illiade moderne

Cet ouvrage, relatant dans le détail la Première campagne d'Italie, permet de mieux comprendre pourquoi Bonaparte fut l'inspirateur des principes d'organisation et de conduite de la politique de la France. Napoléon Bonaparte, militaire et politicien de génie, avait compris que le pouvoir, s'il n'appartient qu'au peuple, devait être incarné par une autorité digne de lui, respectée par lui et qui le respecte. Il permet aussi de mieux comprendre pourquoi la manière de commander de Napoléon Bonaparte reste d'une parfaite modernité, comme l'explique le général François Lecointre : " Napoléon inspire encore les armées aujourd'hui dans leur façon de s'organiser et de combattre ". Iliade moderne ? Oui car le général Tsédri a su parfaitement saisir le côté épique de cette épopée. Son récit, écrit sous forme d'odes successives qui reprennent les différents moments de cette campagne, ne retrace pas seulement les étapes militaires mais replace les faits dans leur contexte et prend en compte le facteur humain aussi bien pour Bonaparte que pour son armée.