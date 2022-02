Entre perpétuelles disputes et amour enflammé, il n'y a qu'un pas... Elena a toujours adoré le hockey sur glace. Quand son petit ami, Peet, se met à changer d'attitude et la délaisser, elle trouve dans ce sport le défouloir dont elle a besoin. Passionnée, elle assiste à chaque entraînement de l'équipe universitaire, les Howling Vikings. Rapidement, elle se rend compte que les joueurs manquent cruellement d'unité pour sortir victorieux de la saison à venir. Alors que les hockeyeurs peinent à progresser, ses conseils font mouche, l'amenant doucement - mais sûrement - à épauler le coach, même lors des matchs. Seule ombre au tableau : Chad, le capitaine de l'équipe. Sexy, ténébreux à souhait, arrogant à ses heures, horripilant à d'autres, il semble, dans un premier temps, ne pas apprécier sa présence. Que cache-t-il derrière ce jeu du chat et de la souris qui irrite Elena autant qu'il la divertit ? Qui la rend dingue autant qu'il l'attire ? Résister à l'interdit qu'il représente... jusqu'à quand ?