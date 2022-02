Vinci, l'enfance d'un génie. Edition

En 1468, le jeune Léonard arrive dans la ville italienne de Florence. Aussitôt, le dôme inachevé de la cathédrale Santa Maria del Fiore le fascine. Comment tient-il debout ? Et sera-t-il possible de l'achever, alors que l'architecte est mort en emportant ses secrets dans sa tombe ? Pendant ses études à Florence, dans l'atelier du grand peintre Verrochio, Léonard déploiera toute son ingéniosité pour percer ce mystère, dans une aventure digne de son génie ! La BD Vinci, l'enfance d'un génie est accompagnée d'un dossier pédagogique explorant les nombreuses facettes de Léonard de Vinci, qui fut à la fois artiste, scientifique et ingénieur.