Le cargo. Dans les yeux d'Helen

En novembre 1953, un cargo prend la mer, il quitte le port du Havre pour rallier Abidjan. Il a pour commandant un homme anéanti, brisé par la violence d'une guerre pourtant finie depuis huit années. Un conflit mondial qui l'a marqué au fer rouge... et lui a volé un amour absolu. Helen ! Son souvenir le hante nuit et jour. A Abidjan, dans une Afrique si chaude et colorée, à l'ambiance si particulière, il fera des rencontres surprenantes ; des hommes, des femmes aussi, qui vont l'aimer et tenter de lui rendre le goût de vivre. De retour en Normandie, un évènement de taille va bouleverser sa vie... Le commandant de ce navire retrouvera-t-il le bonheur ? Ce livre, c'est l'histoire d'un homme, de sa détresse et de sa résurrection. Un livre résolument optimiste, aux moments philosophiques, chargé d'émotions, d'amour et d'amitié. Ce roman a été primé en 2019 au salon de Buzet-sur-Baïse en Lot-et-Garonne en France. Il s'agit d'une réédition après épuisement de l'ouvrage original