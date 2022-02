Miklos. 1 CD audio

Ce grand conte tsigane retrace les aventures de Miklos terrassant ses adversaires les plus redoutables, triomphant des épreuves les plus difficiles. La guitare de Christophe Leblanc et la voix d'Anne Kovalevsky se mêlent et se répondent avec bonheur et nous emmènent pour un voyage "dans le dedans et le dessous de la terre" .