Une invitation dans ton monde. Chroniques d'une accompagnatrice d'ado en situation de handicap

Durant l'été 2019, l'auteur se rend disponible pour assister une jeune fille polyhandicapée, atteinte d'infirmité motrice cérébrale. Tout est nouveau pour elle et rien ne la prépare à cette rencontre, si ce n'est l'écoute de son coeur, de ses émotions et son formidable coup de crayon pour en exprimer tous les questionnements. Elle suit Yunassie, 18 ans, avec qui elle cherche à établir un lien, une relation, tout en lui fournissant l'aide quotidienne indispensable pour les actes du quotidien. L'auteur nous confie ses interrogations, ses découvertes, ses victoires et ses échecs, et nous aide à pénétrer, en douceur, dans un monde inconnu pour beaucoup. Elle affronte les idées reçues, les questions éthiques, le sens de l'existence de ces êtres. Elle se laisse toucher, interpeller, questionner, sans pouvoir répondre à tout. Un très beau livre pour comprendre le monde du handicap, avec réalisme et sensibilité.