Né à Cambrai en 1896, Henri de Lubac devint prêtre jésuite en 1927. Son ministère fut consacré au travail intellectuel, philosophique et théologique, d'où naîtra une oeuvre considérable. Tandis qu'il travaille au renouveau du christianisme, le père de Lubac est brutalement évincé de l'université en 1950 et sa disgrâce durera dix années. Néanmoins, esseulé et meurtri, Lubac reste fidèle. En 1960, le pape Jean XXIII le nomme consulteur à la commission théologique préparatoire du concile Vatican II. Lubac s'investit pleinement dans le chantier conciliaire, son expertise le dégageant - non sans peine - des défiances à son égard. Il fait partie des théologiens qui ont permis au Concile d'offrir à l'Eglise et au monde de grands axes de réflexions et d'action. Henri de Lubac meurt en 1991, après 78 ans dans la Compagnie de Jésus.