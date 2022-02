X-O Manowar T01

Arraché à son époque et lié à une armure extraterrestre invulnérable... Aric est-il vraiment le héros dont le monde a besoin ? Et comment être bien perçu de la population de New-York, et du voisinnage, lorsqu'on a la subtilité diplomatique d'un guerrier wisigoth du 5e siècle ? La terrible menace qui pointe, et que seul Aric semble être en mesure d'affronter, ne va certainement pas l'aider à trouver des réponses à ces questions...