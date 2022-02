Harbinger : L'intégrale (NED 2021)

DEUX ETRES AUX POUVOIRS EXTRAORDINAIRES, DEUX GENERATIONS QUI S'OPPOSENT, ET LE SORT DU MONDE ENTRE LEURS MAINS. Peter Stanchek est un jeune psiotique, doté depuis la naissance de pouvoirs télépathiques immenses. Il vit caché, accro aux drogues qui inhibent des capacités qu'il ne comprend pas. Il est alors recueilli par Toyo Harada. Ce psiotique survivant d'Hiroshima, est devenu grâce à ses pouvoirs l'un des hommes les plus riches et influents du monde. Au sein de sa secrète Fondation Harbinger, il recrute une armée de psiotiques. Son but : réaliser son utopie, à n'importe quel prix. En découvrant les méthodes brutales de son mentor, Peter s'enfuit. Il va désormais tout faire pour détruire le rêve d'Harada et révéler au monde ses secrets. Avec son amie Kris et les psiotiques Faith, Torque et Flamingo, des jeunes aussi perdus que lui, ils forment les Renégats. Le conflit les oppose à Harada va décider du destin de l'humanité...