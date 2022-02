Je suis un homme " Tu ne dis pas d'où tu viens, tu ne dis pas ton nom, tu oublies ton pays, compris ? Tu m'oublies. Et tous les autres que tu connais, que tu as connus, tous, tu les oublies aussi. Et qui tu es, tu l'oublies. A partir de maintenant, tu n'es personne, tu n'es de nulle part. A toi de redevenir quelqu'un, c'est possible. C'est possible, tu m'entends ? A ton âge, tout est possible. " Avoir 15 ans dans un pays en guerre, être forcé de devenir un homme, se retrouver projeté sur les chemins de la clandestinité, effleurer les limites de l'humanité, apprendre à survivre, s'effacer, oublier... Puis Vivre - à nouveau Ressentir - encore Faire confiance - petit à petit Garder espoir - toujours Le parcours d'un migrant, des difficultés indicibles de son voyage jusqu'à la résilience.