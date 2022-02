Bienvenue en Enfer ! Darius Gore est un ado de 195 ans qui vit à Pandémonium, la capitale de l'Enfer. Héritier d'une grande famille de démons, il ne se sent pourtant pas à sa place... Il n'apprécie pas les combats à mort entre deux cours, ne s'amuse plus aux matchs de headball, rase les murs dans la rue pour éviter toute confrontation. Alors qu'il essaie de se faire oublier, il assiste au coup d'Etat de Croatoan, le Grand Prêtre de la Faucheuse. Témoin gênant, Darius va devoir fuir s'il tient à ses trois coeurs. Mais où se cacher quand les neuf cercles de l'Enfer obéissent à la plus puissante des créatures démoniaques ? Une seule solution s'offre au jeune fugitif : la Terre !